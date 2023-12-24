В Рязани 24 декабря зафиксировано 107 случаев падения деревьев

Глава администрации Рязани Виталий Артемов провел оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды, сообщает телеграм-канал мэрии.

В ходе заседания было отмечено, что в связи с налипанием мокрого снега в городе участились случаи обрушения деревьев, обрывов троллейбусных сетей и электропроводов. Также упавшими деревьями повреждены автомобили во дворах.

По состоянию на 11 часов 24 декабря в городе зафиксировано 107 случаев падения деревьев. Заявки о повреждениях продолжают поступать по телефону 112.

Для ликвидации последствий непогоды в Рязани работают 18 аварийных бригад. Четыре бригады РГРЭС устраняют повреждения на электрических сетях, две бригады УРТ — на троллейбусной контактной сети. Двенадцать бригад занимаются распилом и уборкой аварийных деревьев. Это бригады ДБГ, Водоканала, РМПТС, управления по делам ГОЧС, управления энергетики и ЖКХ. На помощь областному центру прибыли бригады из Рязанского и Спасского районов и спасатели регионального МЧС.

В отношении упавших деревьев во дворах проводится работа совместно с УМВД. В случае повреждения припаркованных автомобилей перед уборкой упавших деревьев составляются акты для последующего возмещения ущерба.

Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться до полной ликвидации всех последствий.