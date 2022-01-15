В Рязани 23-летний юноша получил травму живота в ходе драки

23-летнего молодого человека госпитализировали с закрытой травмой живота после драки с 22-летним знакомым в посёлке рядом с Рязанью , сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Юноша рассказал, что после потасовки ощутил сильный дискомфорт в животе и был вынужден вызвать скорую помощь.

Вскоре выяснилось, что драка случилась из-за распития алкоголя: молодые люди, находившиеся на застолье, поссорились и решили выяснить отношения.

Реклама

Полиция установила, что к причинению тяжкого вреда здоровью причастен 22-летний парень, с которым пострадавший только познакомился тем вечером. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.