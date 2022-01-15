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Суббота, 15 января, 2022
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В Рязани 23-летний юноша получил травму живота в ходе драки

Александр Ильин

23-летнего молодого человека госпитализировали с закрытой травмой живота после драки с 22-летним знакомым в посёлке рядом с Рязанью , сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Юноша рассказал, что после потасовки ощутил сильный дискомфорт в животе и был вынужден вызвать скорую помощь.

Вскоре выяснилось, что драка случилась из-за распития алкоголя: молодые люди, находившиеся на застолье, поссорились и решили выяснить отношения. 

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Полиция установила, что к причинению тяжкого вреда здоровью причастен 22-летний парень, с которым пострадавший только познакомился тем вечером. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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