В Рязани 22 марта отключают холодную воду в Горроще и Дашково-Песочне

22 марта в Рязани отключат холодную воду в Горроще и Дашково-Песочне. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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Причина – ремонт на водопроводе. Ремонтные работы проведут сотрудники МП «Водоканал Рязани».

До 12.00 без ХВС останутся жители следующих адресов:

улица Гоголя, дом 32, дом 33, дом 33 корп. 1, дом 34/6, дом 35, дом 35 корп. 1, дом 35 корп. 2, дом 35 корп. 3, дом 36;

улица Островского, дом 23/2;

улица проезд Островского, дом 4, дом 4а, дом 5, дом 9, дом 3 (д/сад №73).

До 17.00 по следующим адресам: улица Советской Армии, дом 26 корп. 1.