В Рязани 19 января без отопления останутся 20 домов, школа и два детских сада

В Рязани 19 января планируется временное отключение отопления и горячей воды. Об этом сообщил сайт городской администрации.

По информации МУП «РМПТС», 18 января при обходе специалистами участка 4 магистрали было обнаружено повреждение теплотрассы в районе улицы Новосёлов, д. 33б стр. 1.

На завтра планируется отключение участка, проведение земляных и ремонтных работ в месте повреждения, затем заполнение отключенного участка и включение его в работу.

В зону отключения отопления и горячего водоснабжения попадает 20 жилых домов — ул. Касимовское шоссе, д. 46, д. 48 корп. 1, д. 48 корп. 2, д. 48 корп. 3, д. 48 корп. 4, д. 48 корп. 5, д. 50, д. 52 корп. 1, д. 52 корп. 2, д. 54, д. 54 корп. 1, д. 54 корп. 2, д. 54 корп. 3, д. 50б, д. 56, ул. Новоселов, д. 33, ул. Тимакова, д. 3, д. 5, два детских сада — № 138, № 147, школа № 67.

Отключение планируется провести после проведения земляных работ и обнаружения повреждения с 11.30 до 20.00.