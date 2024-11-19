В Рязани 18-летний пешеход оказался под колесами большегруза

В Рязани большегруз наехал на 18-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Инцидент произошел 18 ноября, примерно в 07:29, вблизи дома №29 строение 7 по улице Связи. За рулем автомобиля «МАЗ» находился 38-летний местный житель. По предварительным данным, 18-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил травмы. Его доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.