В Рязани 17 новых автобусов отправят на маршрут №17

17 новых автобусов, которые получит Рязань, отправят работать на маршрут №17. Об этом во время заседания правительства Рязанской области сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

По её словам, маршрут №17 — магистральный. Им пользуется много рязанцев.

Также Сорокина объяснила, что технически отключить ГЛОНАСС у транспорта, едущего в гараж, невозможно, поэтому автобусы и троллейбусы остаются в схеме на уличных табло.

Губернатор Павел Малков отметил, что этот вопрос необходимо решить, нельзя вводить в заблуждение горожан, ждущих на остановках,