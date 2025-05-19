В Рязани 17-летнюю девушку поставили на учет за разгром общественного туалета

В центре Рязани 17-летняя девушка сломала оборудование в общественном туалете торгово-развлекательного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по области.

В ходе мониторинга материалов сети Интернет сотрудники полиции обнаружили видеофрагмент, на котором девушка-подросток показывает демонтированное оборудование общественного туалета. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность юной рязанки. Ею оказалась 17-летняя рязанка, причастная к повреждению туалета общественного пользования торгово-развлекательного комплекса в центре Рязани.

С несовершеннолетней и ее родителями провели профилактическую беседу. Девушку поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к ответственности.