Вторник, 11 июня, 2024

В Рязани 16-летний подросток погиб от удара током

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

В Октябрьском районе Рязани прокуратура проводит проверку после гибели 16-летнего подростка, сообщает прокуратура Рязанской области.

Сегодня днём парень проник на территорию трансформаторной подстанции на Окружной дороге, где получил смертельный удар током.

Проверка коснётся действий собственника подстанции, родителей подростка, органов, ответственных за организацию досуга детей в летние каникулы и предотвращение травматизма.

Проверку также проводят сотрудники регионального следственного управления СК РФ. По данным ведомства, трансформаторная будка находится на территории незавершённого строительства.

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