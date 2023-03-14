В Рязани 16-летнего подростка будут судить за изнасилование сверстницы

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, обвиняемого в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в августе 2022 года юноша катал на мотоцикле сверстницу. Обвиняемый завёз девушку в безлюдное место и, угрожая убийством, изнасиловал.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.

По статье 132 УК РФ виновному грозит до 8 до 15 лет колонии.