В Рязани 15 должников выплатили в бюджет 4 млн. 359,5 тыс. рублей

29 ноября в администрации Рязани прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины под председательством Виталия Артемова. В состав комиссии вошли руководители структурных подразделений администрации, сотрудники областной налоговой службы и силовых ведомств региона, сообщает сайт мэрии.

По данным финансово-казначейского управления, за отчетный период текущего года проведена работа с 1141 юридическим и физическим лицом, из которых 612 являются должниками с общей суммой задолженности более 95 млн. рублей. Полностью или частично погасили задолженность 236 должников (38,6%) на сумму 26 млн. 823,8 тыс. руб. (28,1%), из них в бюджет города Рязани — 18 млн. 018,0 тыс. руб.

Велась работа с организациями, осуществляющими выплату заработной платы ниже среднего уровня по видам экономической деятельности и ниже уровня минимального размера оплаты труда; с организациями, не представившими или представившими «нулевой» расчет по форме 6-НДФЛ, а также по легализации труда иностранных граждан. Пояснения по выплате заработной платы ниже МРОТ предоставили 223 работодателя, из них 197 заявили о неполной занятости работников. Причины непредставления расчета по форме 6-НДФЛ пояснили 11 работодателей.

На заседание было приглашено 18 должников с общей задолженностью в бюджет 7 млн. 693,5 тыс. рублей. Из них 5 должников по аренде земли, 2 должника по договорам от размещения НТО, 8 должников по НДФЛ, 3 должника по земельному налогу, 5 должников по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Из приглашенных на комиссию в ходе проведения адресной работы полностью или частично погасили задолженность перед бюджетом 15 должников на общую сумму 4 млн. 359,5 тыс. рублей.

Со всеми приглашенными провели индивидуальные беседы о причинах возникновения задолженностей и способах их погашения.