В Рязани 14 апреля начнутся судебные прения по делу об убийстве пяти человек в Елатьме

В Рязанском областном суде с 14 апреля начинается стадия судебных прений по делу об убийстве пяти человек в посёлке Елатьма Касимовского в 2020 году, сообщает «МедиаРязань».

- Реклама -

На очередном судебном заседании, которое прошло 22 марта, суд отказал адвокатам в удовлетворении ходатайства о возвращении дела прокурору.

Следующее заседание пройдёт 14 апреля в 10:00 — тогда начинается стадия судебный прений.

Напомним, убийства 32-летний мужчина совершил поздно вечером 4 апреля 2020 года. Под окнами его квартиры собралась компания молодых людей, которая мешала спать детям. Подозреваемый высказал им претензии, после чего компания направилась к нему в подъезд. Мужчина встретил их с охотничьим карабином в руках. Четырьмя выстрелами он убил трёх человек, после чего направился на улицу за убегающими супругами и выстрелил ещё три раза – один в девушку, дважды в её мужа.

- Реклама -

Сам себя виновным мужчина не считает, заявляя, что стрелял в рамках необходимой самообороны.

Ссылки по теме:

В Рязанской области завершили расследование дела об убийстве пяти человек

«Елатомский стрелок» признан вменяемым

Ксения Собчак собрала деньги для семьи жертвы елатомского стрелка

В программе «Человек и закон» рассказали о елатомском стрелке

В Рязанской области прощаются с жертвами массового убийства в Елатьме

Появились новые данные о массовом убийстве в Елатьме

СК: расстрелявший пять человек в Елатьме назвал это самообороной

Появились новые кадры с места убийства пяти человек в Елатьме