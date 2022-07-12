В Рязани 12 июля отключат электроэнергию на нескольких улицах.

Отключения связаны с работами МУП «РГРЭС» по опиловке деревьев, – сообщает администрация города.

Света не будет с 9:30 до 13 часов в посёлке Семчино по ул. Советская, дома с 1 по 133а.

С 13 до 16 часов электроэнергию отключат по следующим адресам:

ул. Авиационная, д. 13, д. 19, д. 29, д. 31, д. 33, д. 35;

ул. 1-й Сиреневый проезд, д. 3;

ул. 2-й Сиреневый проезд, д. 4, д. 5, д. 8, д. 9, д. 14, д. 16;

ул. 3-й Сиреневый проезд, д. 3, д. 7, д. 8, д. 9, д. 11, д. 12, д. 15;

ул. 4-й Сиреневый проезд, д. 1а, д. 3, д. с 5 по 13;

ул. 5-й Сиреневый проезд, д. 2, д. 8, д. 10, д. 12;

ул. Яблоневая, д. 16;

ул. Сиреневая, д. 6, д. 20, д. 24.