В Рязани 115-й день рождения отпраздновала школа № 23

Сегодня, 23 марта, в областной филармонии торжественно отметили 115-й день рождения Областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 23». Юбилейный вечер собрал педагогов, учащихся школы, их родителей, выпускников разных поколений, почётных гостей.
На протяжении многих лет школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью с учётом их образовательных потребностей.
Руководитель школы подчеркнул, что главными героями сегодняшнего праздника являются ученики. Вместе с гостями юбилея вспомнили тех, кто стоял у истоков создания организации, посвятил ей долгие годы жизни.
От имени министерства образования и молодежной политики Рязанской области коллектив поздравила начальник управления социализации и государственной поддержки детства Надежда Куликова.
С юбилеем школу № 23 поздравила уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.
В адрес школы и ее коллектива прозвучали слова благодарности от депутата Рязанской городской Думы Александра Сидорова. Он пожелал педагогам здоровья, терпения, поблагодарил за теплоту, с которой они относятся к детям, вручил награды работникам школы, которые на протяжении многих лет выполняют «непосильный труд».
«За успехи и за личный вклад в сфере образования» почетной грамотой Рязанской областной думы наградили Галину Морозову и Галину Савину. Ценными подарками Рязанской областной думы отмечены Корешкова Светлана и Краснобаева Светлана. Подарками от Рязанской городской думы награждены Моисеева Галина и Карпунин Евгений.
«За успехи в трудовой деятельности и большой личный вклад в сферу образования» почётную грамоту Рязанской городской думы получила Назина Ольга.
Благодарностью главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы отмечены Косарева Наталья, Рогак Ольга и Рычкова Вера.
В ходе праздничного концерта учащиеся и педагоги отправились на поиски синей птицы, исполнили музыкальные и танцевальные номера, разыграли сказку «Теремок». Для всех гостей праздника выступили артисты рязанской областной филармонии.
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