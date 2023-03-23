В Рязани 115-й день рождения отпраздновала школа № 23

Сегодня, 23 марта, в областной филармонии торжественно отметили 115-й день рождения Областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 23». Юбилейный вечер собрал педагогов, учащихся школы, их родителей, выпускников разных поколений, почётных гостей.

На протяжении многих лет школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся с умственной отсталостью с учётом их образовательных потребностей.

— В 1908 году началась история нашей школы, эта история неразрывно связана с историей нашей Родины, с историей развития российского образования, — отметил директор школы Сергей Живикин. — Сложно представить, сколько событий произошло за эти 115 лет. С 1946 года нашей школе были переданы функции вспомогательной, именно с этого года и по сегодняшний день мы достойно выполняет свою священную миссию.

Руководитель школы подчеркнул, что главными героями сегодняшнего праздника являются ученики. Вместе с гостями юбилея вспомнили тех, кто стоял у истоков создания организации, посвятил ей долгие годы жизни.

От имени министерства образования и молодежной политики Рязанской области коллектив поздравила начальник управления социализации и государственной поддержки детства Надежда Куликова.

— Прежде всего, хочется сказать слова благодарности вам, уважаемые педагоги, за вашу самоотверженность, самопожертвование, самоотдачу, за то, столько сил вы вкладываете в каждого ребенка, чтобы он состоялся в этой жизни, был социализирован, в меру своих способностей и возможностей. От всей души желаю вам развития и процветания! — сказала Надежда Куликова.

С юбилеем школу № 23 поздравила уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

— Я вижу в зале очень много замечательных деток, родителей, педагогов, всех нас сегодня объединило действительно грандиозное событие — 115 лет школе № 23. Хочу поблагодарить директора — Сергея Владимировича, педагогов, ветеранов школы за их титанический труд, за их добро и милосердие, которое они оставляют в каждом своём ученике. Я поздравляю и благодарю родителей наших замечательных детей, потому что без их поддержки, терпения и помощи педагогам было бы намного сложнее. А деткам хочу пожелать счастья, яркой школьной жизни и удачи. Крепкого здоровья и мира всем нам! — поздравила собравшихся Анжелика Владимировна.

В адрес школы и ее коллектива прозвучали слова благодарности от депутата Рязанской городской Думы Александра Сидорова. Он пожелал педагогам здоровья, терпения, поблагодарил за теплоту, с которой они относятся к детям, вручил награды работникам школы, которые на протяжении многих лет выполняют «непосильный труд».

«За успехи и за личный вклад в сфере образования» почетной грамотой Рязанской областной думы наградили Галину Морозову и Галину Савину. Ценными подарками Рязанской областной думы отмечены Корешкова Светлана и Краснобаева Светлана. Подарками от Рязанской городской думы награждены Моисеева Галина и Карпунин Евгений.

«За успехи в трудовой деятельности и большой личный вклад в сферу образования» почётную грамоту Рязанской городской думы получила Назина Ольга.

Благодарностью главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы отмечены Косарева Наталья, Рогак Ольга и Рычкова Вера.

В ходе праздничного концерта учащиеся и педагоги отправились на поиски синей птицы, исполнили музыкальные и танцевальные номера, разыграли сказку «Теремок». Для всех гостей праздника выступили артисты рязанской областной филармонии.