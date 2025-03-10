В Рязани 11 марта массово отключат воду. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на МП «Водоканал города Рязани».

Отключение связано с проведением ремонтными работами на водопроводе. Воды не будет с 9:00 до 15:00. Без ресурса останутся жители домов по следующим адресам:

ул.Интернациональная, д. 10а, 11а, 11а корп.1, 11а корп.2, 11б, 11в, 13а, 13б, 13в, 13г, 15, 15а, 15б, 16а;

ул.Станкозаводская, д.32, 32 корп.1, 32 корп.2.

Жителям других домов придется ждать воду дольше, ее дадут только в 17:00. В 9:30 отключат ресурс по адресам: