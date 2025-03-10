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Происшествия

В Рязани 11 марта массово отключат воду

Анастасия Мериакри

В Рязани 11 марта массово отключат воду. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на МП «Водоканал города Рязани».

Отключение связано с проведением ремонтными работами на водопроводе. Воды не будет с 9:00 до 15:00. Без ресурса останутся жители домов по следующим адресам:

  • ул.Интернациональная, д. 10а, 11а, 11а корп.1, 11а корп.2, 11б, 11в, 13а, 13б, 13в, 13г, 15, 15а, 15б, 16а;
  • ул.Станкозаводская, д.32, 32 корп.1, 32 корп.2.

Жителям других домов придется ждать воду дольше, ее дадут только в 17:00. В 9:30 отключат ресурс по адресам:

  • 1-й проезд Бабушкина, д.3-15, 6- 16/47;
  • ул.Бабушкина, д.13-19,   36/11- 46/12;
  • ул.Гастелло, д. 9-23, 10- 24/53;
  • ул.Декабристов, д. 5/2-23,   12 -24, 25 (с корпусами и буквами -организации);
  • ул.Космодемьянской, д. 31-63/22, 40-64/16, 33 (спортзал УМВД);
  • ул.Кошевого, д. 9- 23/49; 12-20;
  • ул.Ломоносова, д. 39- 48, 46/7- 72, д. 44(Госпиталь УМВД);
  • проезд Декабристов, д. 1/19- 7/20, 2/21-8/22;
  • ул.Разина, д. 44- 52/18, 45-53/16;
  • ул.Трудовая, д. 7;
  • Куйбышевское шоссе, д. 16к1, 16,18,18 к1 ,18 к2, 18к3(корпуса коллеж электроники).

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