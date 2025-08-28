В Рязани 100-летней женщине сделали операцию после второго за год перелома берцовой кости

В Рязанской областной клинической больнице произошёл удивительный случай. В клинику поступила пациентка П, которой исполнилось 100 лет, которая год назад уже лечилась в больнице. Об этом сообщила официальная страница ОКБ ВКонтакте.

Рязанке поставили диагноз: перелом проксимального отдела бедренной кости. Год назад после такого же перелома женщина успешно перенесла операцию.

После тщательного предоперационного обследования врачи провели новую сложную операцию — остеосинтез чрезвертельного перелома штифтом с блокированием.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, послеоперационный период протекал без осложнений. На 11-е сутки рязанку выписали из клиники домой.

— Этот случай ещё раз доказывает, что возраст — не преграда для успешной реабилитации и возвращения к полноценной жизни. Мы гордимся возможностью помогать таким сильным пациентам и восхищаемся их жизнелюбием! — говорится в сообщении ОКБ.