В Рязани 1 марта отключат холодную воду на 8 улицах

В среду, 1 марта, в Рязани ожидается отключение холодной воды на 8 улицах, сообщила пресс-служба городской администрации.

Причина отключения — ремонтные работы сотрудников МП «Водоканал города Рязани».

С 9 до 13 часов без воды останутся:

— улица Затинная, дома 64-68, 72-76, 64А (ЦТП);

— проезд Речников, дом № 5/9.

С 09.30 до 17.00 воду отключат:

— улица Гагарина, дом № 83А, 83Б;

— улица Островского, дом № 32 корпус 2;

— улица Черновицкая, дома № 10, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 6;

— улица Стройкова, дом № 65 корпус 2 (детский сад № 85).

Подвоз технической воды с 10.00 к дому № 6 корпус 2 по улице Черновицкой.

С 09. 00 до 19.00 воды не будет в доме № 14 по улице Бронной, домах № 47, 48/16, 50, 52, 54 по улице Октябрьской.