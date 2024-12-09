В Рязане вынесли приговор москвичке, которая убила мужа и скинула его тело в колодец

Рязанский областной суд вынес приговор Светлане Тарнагродской, которая убила мужа и скинула его тело в колодец. Об этом сообщает «РЗН.инфо».

В ходе следствия установлено, что летом 2020 года Светлана узнала, что супруг хочет с ней развестись. Побоявшись потерять совместно нажитое имущество, женщина во время совместной поездки на берег Оки нанесла мужу не менее трех ударов по голове. После чего скинула тело в колодец с водой в Шилове. Труп нашли спустя три месяца. Свою вину женщина отрицает.

Прокурор запросил 18 лет лишения свободы и 1 год ограничения свободы (подсудимая обязана оставаться в муниципальном образовании, в котором будет жить после отбытия срока, и в ночное время находиться дома).

Суд приговорил Тарнагродскую к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Также женщина должна выплатить 1 миллион рублей морального вреда родственникам погибшего.

Приговор может быть обжалован.