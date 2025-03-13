В Рязань с гастролями приехал Нижегородский театр кукол. Об этом сообщает пресс-служба рязанского театра кукол.

25 апреля в 19:00 — «Аленький цветочек».

Классический ширмовой спектакль, в котором кукла всегда чуть выше кукольника, чтобы напомнить о высоких идеалах. По мотивам сказки Сергея Аксакова.

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Может ли доброе сердце разрушить злые чары? История о любви и бескорыстной дружбе, которые могут творить чудеса.

Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут с одним антрактом.

Возрастное ограничение — 6+.

26 апреля в 10:00 и 12:30 — «Котенок по имени Гав».

У «Котенка по имени Гав» из Нижнего Новгорода — свое лицо. Точнее, порода. Авторы спектакля выбрали жемчужного вислоухого. В остальном, это все тот же любимый Гав — обаятельный и смелый. Да-да. Он чувствует страх, но готов с ним бороться. Разве это не смелость?

Продолжительность спектакля — 1 час 15 минут с одним антрактом.

Возрастное ограничение — 0+.

27 апреля в 15:00 и 19:00 — «Пиковая дама».

Самая таинственная повесть Александра Пушкина просто предназначена для театра кукол, где жизнь и вечность соприкасаются всякий раз, когда кукла оживает в руках кукольника.

Два века «Пиковая дама» будоражит умы, чувства и воображение.

Где заканчивается реальность и начинаются грезы? Как сладкий сон превращается в наваждение? И почему изящный анекдот обернулся настоящей драмой? А впрочем… Так легко ошибиться, когда поставил все на одну карту. Пиковая дама не знает пощады и любит пошутить.

Продолжительность — 2 часа 20 минут с антрактом.

Для зрителей старше 12 лет.