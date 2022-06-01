В Рязань привезут ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской прибудет в Рязань, сообщил сайт Рязанской епархии.

Православная святыня будет находиться с 13 по 19 июня в Успенском соборе кремля. Вход для верующих откроют с 07.00 до 19.00.

Матрона Московская умерла 2 мая 1952 года. При жизни за помощью к ней приезжало множество людей, после смерти не иссякает поток верующих, едущих за помощью к матушке за десятки километров со своими болезнями, тревогами, скорбями.

С 1998 года мощи блаженной находились в Данилове монастыре, потом их перевезли в Покровскую обитель на Таганке в Москве.