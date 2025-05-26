Понедельник, 26 мая, 2025
24.9 C
Рязань
Фото: Рязанская епархия
Фото: Рязанская епархия
Религия

В Рязань принесли ковчег с мощами святителя Тихона

Анастасия Мериакри

Ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, встретили в Рязани. Он был принесен в наш город 26 мая в рамках программы, осуществляемой по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и охватывающей 90 городов России и Белоруссии. Об этом сообщает Рязанская епархия.

К встрече ковчега, которую возглавил ключарь Рождественского кафедрального собора, благочинный центрального округа Рязани протоиерей Николай Сорокин, присоединились рязанцы, в том числе глава города, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации Рязани Виталий Артемов.

В Рождественском соборе молитвенная встреча продолжилась Божественной литургией. Весь день в главном храме города будут служиться молебны с чтением акафиста. Оба дня они будут совершаться в следующее время: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00. В 17.00 – вечернее богослужение, в 18.30 26 мая – вновь молебен, а 27 мая в 18.30 – краткий молебен и проводы святыни.

Патриарх Тихон был канонизирован в лике исповедников со включением в Собор новомучеников и исповедников Российских решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей 1 ноября 1981 года. 9 октября 1989 года, в год 400-летия установления Патриаршества в России, святитель Тихон был прославлен Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

В ноябре 1991 года в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар; при восстановительных работах были обнаружены мощи святителя Тихона, похороненного там в 1925 году. 22 февраля 1992 года совершилось обретение мощей Патриарха Тихона. Святыня стала пребывать в Большом соборе обители.

Принесение мощей святителя Тихона даст возможность жителям Рязани, как и многих других городов, обратиться к нему с сугубыми молитвами перед святыней, вспомнить его подвиг в тяжелейшие для нашей страны годы, когда на Церковь начали воздвигать невиданные по своим масштабам и количеству жертв гонения, и воззвать к великому угоднику Божию, чтобы он не оставлял своим покровительством и попечением Русскую землю.

Организатором проведения принесения ковчега с мощами святителя Тихона выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного русского народного собора и благотворительного фонда «Царьград».

По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, миссия по сопровождению ковчега с мощами святителя Тихона на протяжении всего маршрута возложена на Спецсвязь. В нашем регионе безопасность транспортировки и сохранность святыни обеспечивают сотрудники Управления спецсвязи по Рязанской области.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские ракеты снесли пол-Украины и ставку Зеленского

По оценкам экспертов, это — самая продолжительная и массированная серия ударов по военной инфраструктуре Украины за всё время СВО.
Новости России

В Челябинске таксист убил пассажирку и спрятал труп в лесу

По данным следствия, 22 мая женщина перестала выходить на связь и не пришла на работу. С заявлением о пропаже дочери в полицию обратилась её мать.
Новости мира

Макрон получил по лицу от жены перед камерами

Все произошло перед камерами во Вьетнаме, куда Макрон прибыл с супругой.
Новости России

Знакомый с пентаграммой на лице жестоко расправился с 11-классницей

Он страдал от депрессии и бессонницы, пил таблетки. А потом позвал девушку на свидание — и буквально изрезал её тело в клочья.
Новости мира

Названо условие для капитуляции Украины

Американский политик, главный редактор журнала Forbes Стив Форбс заявил, что возможный отказ Дональда Трампа участвовать в будущих переговорах между Россией и Украиной может привести к капитуляции украинской стороны.

Последние новости

Медицина

В Рязанском кардиодиспансере возобновили «Диспансерные субботы»

Первыми участниками проекта «Диспансерная суббота» в 2025 году стали 30 жителей Старожиловского района.
Спорт

Рязанцы завоевали медали на международных соревнованиях по дзюдо

Побороться за право стоять на пьедестале съехались 128 дзюдоистов из 17 стран.
Главные новости

В убийстве младенца, тело которого обнаружили при сортировке мусора в Рязани, подозревают его мать

Мёртвого ребёнка заметили на транспортерной ленте мусоросортировочного предприятия.
Происшествия

На голого мужчину с рязанского пляжа завели уголовное дело

Подозреваемый, находясь без одежды возле одного из водоемов Рязанского района Рязанской области, совершил непристойные действия в отношении 13-летнего ребенка.
Здоровье

Эксперт Роскачества развеяла популярные мифы о веганстве и растительном питании

Руководитель Центра компетенции Роскачества Олеся Махова рассказала, почему веганский рацион обеспечивает белком, сколько стоит растительное питание и с чем связаны заблуждения о его вкусе.
Администрация

Более 300 растений высадили в Рязани, скоро в городе появятся вербена и тимьян

В Рязани также высадят новые виды растений, выращенные в теплицах МКУ «УДТ» – вербену, годецию, иберис, тимьян, традесканцию, астру, тагетис и бегонию.
Общество

Партия «Новые люди»: рязанцы обменяли западную одежду на местные бренды

Производители представили свои коллекции одежды и аксессуаров. Акция направлена на поддержку местных предпринимателей по производству одежды и аксессуаров.
Новости России

Враги киевского режима: военкор Коц сделал интересные выводы по обмену пленными

Не набрав нужного числа российских военнопленных, Украина выдала РФ своих граждан, осуждённых за госизмену.