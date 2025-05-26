В Рязань принесли ковчег с мощами святителя Тихона

Ковчег с частицей мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, встретили в Рязани. Он был принесен в наш город 26 мая в рамках программы, осуществляемой по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и охватывающей 90 городов России и Белоруссии. Об этом сообщает Рязанская епархия.

К встрече ковчега, которую возглавил ключарь Рождественского кафедрального собора, благочинный центрального округа Рязани протоиерей Николай Сорокин, присоединились рязанцы, в том числе глава города, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации Рязани Виталий Артемов.

В Рождественском соборе молитвенная встреча продолжилась Божественной литургией. Весь день в главном храме города будут служиться молебны с чтением акафиста. Оба дня они будут совершаться в следующее время: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00. В 17.00 – вечернее богослужение, в 18.30 26 мая – вновь молебен, а 27 мая в 18.30 – краткий молебен и проводы святыни.

Патриарх Тихон был канонизирован в лике исповедников со включением в Собор новомучеников и исповедников Российских решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей 1 ноября 1981 года. 9 октября 1989 года, в год 400-летия установления Патриаршества в России, святитель Тихон был прославлен Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

В ноябре 1991 года в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар; при восстановительных работах были обнаружены мощи святителя Тихона, похороненного там в 1925 году. 22 февраля 1992 года совершилось обретение мощей Патриарха Тихона. Святыня стала пребывать в Большом соборе обители.

Принесение мощей святителя Тихона даст возможность жителям Рязани, как и многих других городов, обратиться к нему с сугубыми молитвами перед святыней, вспомнить его подвиг в тяжелейшие для нашей страны годы, когда на Церковь начали воздвигать невиданные по своим масштабам и количеству жертв гонения, и воззвать к великому угоднику Божию, чтобы он не оставлял своим покровительством и попечением Русскую землю.

Организатором проведения принесения ковчега с мощами святителя Тихона выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного русского народного собора и благотворительного фонда «Царьград».

По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, миссия по сопровождению ковчега с мощами святителя Тихона на протяжении всего маршрута возложена на Спецсвязь. В нашем регионе безопасность транспортировки и сохранность святыни обеспечивают сотрудники Управления спецсвязи по Рязанской области.