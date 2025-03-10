В Рязань прилетели скворцы. Видео с пением птиц прислал агентству 7info выпускник естественно-географического факультета РГУ имени С.А. Есенина.

На Руси скворец — один из символов приходящей весны. Яркая птичка не боится селиться рядом с человеком и в весенних хлопотах наполняет окрестности шумом. Первых скворцов рязанцы заметили 8 марта.

В ряде стран Европы скворцов в средние века отлавливали для пищи. А в некоторых странах, в частности в Испании и Франции, из этих удивительных птиц до сих пор делают паштет.

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При помощи человека скворец, происходящий из Евразии и Северной Африки, успешно заселил Америку и Австралию, став в новых районах настоящим вредителем сельского хозяйства.