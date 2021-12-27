В Рязань приехали трэш-стримеры отморозки — соцсети

Жителей Рязани предупредили о приезде в город трэш-стримеров отморозков. Информация появилась в группе Подслушано в Рязани.

По словам автор поста, группа людей ездит по России, снимая в каждом городе квартиру на несколько дней. Оттуда выходят в эфир, получая донаты от зрителей.

— «Трэшеры» — реальные маргиналы. Под кайфом, бухие, с фингалами, — пишет автор поста.

Сообщается, что за деньги эти люди выполняют различные задания. Могут ударить собутыльника по голове, помочиться, постучать молотком в стену ночью.

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Чтобы снять квартиру, в любом городе они находят фаната, человека, который выглядит так, что ему сдают жильё.

По словам автора поста, прошлой ночи стримеры куролесили в квартире на площади Театральной. Затем, когда их выгнали приехавшие хозяева, перебрались на улицу Весеннюю.