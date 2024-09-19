Четверг, 19 сентября, 2024

В Рязань приедет ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца

Автор: 7info7

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Изображение от freepik

В Рязань привезут ковчег с частицей мощей святого Николая Чудотворца, сообщает сайт Рязанской епархии.

16 октября ковчег доставят в Крестовоздвиженский храм из Иоанно-Богословского монастыря в Пощупове. В Рязани мощи святителя останутся до 20 ноября. В этот период в храме будут проводиться молебны и богослужения.

Святитель Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых святых во всем мире. Русский народ всегда обращается к его заступничеству в различных житейских ситуациях. Ковчег с частицей мощей этого угодника Божия служит напоминанием о вечных духовных ценностях, которые на протяжении многих веков охраняет Православная Церковь.

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