В Рязань приедет ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца

В Рязань привезут ковчег с частицей мощей святого Николая Чудотворца, сообщает сайт Рязанской епархии.

16 октября ковчег доставят в Крестовоздвиженский храм из Иоанно-Богословского монастыря в Пощупове. В Рязани мощи святителя останутся до 20 ноября. В этот период в храме будут проводиться молебны и богослужения.

Святитель Николай Чудотворец — один из наиболее почитаемых святых во всем мире. Русский народ всегда обращается к его заступничеству в различных житейских ситуациях. Ковчег с частицей мощей этого угодника Божия служит напоминанием о вечных духовных ценностях, которые на протяжении многих веков охраняет Православная Церковь.