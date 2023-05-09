В Рязань прибыли делегации городов-партнёров

Официальные делегации из итальянских городов-партнеров Александрии и Генуи и абхазского Нового Афона прибыли в областной центр в дни празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

К праздничным мероприятиям также присоединились представители войсковой части 94115 атомного подводного крейсера «Князь Олег».

Отдавая дань памяти погибшим в боях они, совместно с главой муниципального образования Татьяной Панфиловой и главой администрации Еленой Сорокиной, возложили цветы к памятнику героя Советского Союза, национального героя Италии Федора Полетаева.