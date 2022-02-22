В Рязань прибыл первый поезд с жителями Донбасса

Вечером 22 февраля на вокзал Рязань-2 прибыл поезд сообщением Лихая-Рязань-2 с эвакуированными жителями Луганской и Донецкой народных республик, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Всего в Рязань прибыло 793 человека, из них 335 несовершеннолетних, в том числе 32 ребенка возрастом до одного года, 5 беременных женщин и 5 граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Прибывшие зарегистрированы и отправлены автобусами в пункты временного размещения. Все они пройдут медицинский осмотр и экспресс-тестирование на коронавирус.