В Рязань прибыл ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста

С 8 по 10 ноября в храме Сретения Господня (площадь Новаторов, 1А) в Рязани будет находиться ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста, сообщает сайт Рязанской епархии.
Православная святыня прибыла в город на время работы выставки-форума «Радость Слова» Издательского Совета РПЦ.
Епархия опубликовала расписание молебнов в храме:
8 ноября: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30
9 ноября: 10.00, 11.20, 12.40, 14.00, 15.20
10 ноября: 10.00, 11.20, 12.40, 14.00, 15.20.
Выставка «Радость Слова» проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжественное открытие состоится в храме Сретения Господня.
Прихожане смогут приобрести представленные книги.