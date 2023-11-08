В Рязань прибыл ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста

С 8 по 10 ноября в храме Сретения Господня (площадь Новаторов, 1А) в Рязани будет находиться ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста, сообщает сайт Рязанской епархии.

Православная святыня прибыла в город на время работы выставки-форума «Радость Слова» Издательского Совета РПЦ.

Епархия опубликовала расписание молебнов в храме:

8 ноября: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30

9 ноября: 10.00, 11.20, 12.40, 14.00, 15.20

10 ноября: 10.00, 11.20, 12.40, 14.00, 15.20.

Выставка «Радость Слова» проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Торжественное открытие состоится в храме Сретения Господня.

Прихожане смогут приобрести представленные книги.