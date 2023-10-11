В Рязань 20 октября прибудет ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца

Ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца прибудет в Рязань 20 октября. Православная святыня будет находиться в кафедральном соборе князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, сообщает сайт Рязанской епархии.

Ковчег приедет в Рязань в рамках общегосударственной акции, получивший название Всероссийский молебен о Победе. Её проведение благословил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Мощи святого побывают в 89 регионах России. В каждом прихожане молятся о военнослужащих.

Торжественная встреча святыни в Рязани состоится в 7.30, затем начнётся Божественная литургия. Молебны с пением акафиста пройдут в 10.00, 11.20, 12.40, 14.00, 15.20.

Вечернее богослужение начинается в 17 часов, проводы святыни в 18.30.