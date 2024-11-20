Среда, 20 ноября, 2024
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В РГУ выступил Рязанский камерный оркестр

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Кристина Аманн
Фото: vk.com/ryazan_chamber_orchestra

В Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина 19 ноября состоялся концерт Рязанского камерного оркестра. Он был посвящен Дню преподавателя высшей школы. Дирижер оркестра — Сергей Проскурин, солистка — Алена Силивестрова.

Концерт состоялся в рамках проекта «Музыка победителей», который реализует АНО «Центр развития КВН» при поддержке министерства культуры Рязанской области. В рамках проекта оркестр отыграет 4 подобных концерта в разных учебных учреждениях Рязани. На них прозвучат прозвучат произведения как русских академических композиторов, так и тех, чья музыка была создана во время и после Великой Отечественной войны (1942–1945 гг.).

В РГУ выступил Рязанский камерный оркестр
В РГУ выступил Рязанский камерный оркестр
В РГУ выступил Рязанский камерный оркестр
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