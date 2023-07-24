Понедельник, 24 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

В РГУ встретили 10-тысячного абитуриента с начала приёмной кампании

7info
Фото: vk.com/ryazanuni

В понедельник, 24 июля, в Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина подал документы на обучение 10-тысячный абитуриент с начала приёмной кампании. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Сейран Кудряшов поступает на факультет русской филологии и национальной культуры по направлению журналистика.

Десятитысячного абитуриента поздравил руководитель вуза Игорь Мурог. Он вручил будущему студенту памятные подарки с символикой университета.

Сейран подал документы только в РГУ и отметил, что не рассматривает для себя других вариантов.

— Решение о поступлении в РГУ я принял еще на Дне открытых дверей, — цитирует абитуриента пресс-служба вуза. — Мне понравилось, что здесь много возможностей для развития в выбранной профессии, а также в общественной жизни, творчестве и спорте, ведь я со школьных лет люблю писать сочинения, увлекаюсь музыкой, занимаюсь волонтерской деятельностью.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Почтовые отделения Рязанской области приняли более 270 бесплатных посылок для военных в зону СВО

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве.

Мэрия Рязани сообщила об отключении горячей воды с 25 июля

В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани планируется отключение горячей воды.

Рязань примет футбольный фестиваль «Мы в игре. Лето»

Фестиваль проходит в период летних каникул — с 1 июня по 27 августа по очереди в 32 городах России — от Калининграда до Сахалина.

Опубликована программа фестиваля «Битва на Воже»

Администрация Рыбновского района Рязанской области опубликовала программу военно-исторического фестиваля «Битва на Воже».

В МЧС не сообщали о взрыве беспилотника под Рязанью

МЧС не получало сообщений о взрыве беспилотника под Рязанью, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Стая собак атакует автомобили на улице Гагарина в Рязани

Машины с громким лаем атакуют порядка 10 псов, водители вынуждены притормаживать.

Стали известны подробности нападения продавщицы на ребенка в Ярославле

Жители Ярославля рассказали «Про Городу» о прошлом продавщицы магазина, которая напала на ребенка в поселке Михайловский. Накануне женщина порезала 16-летней девочке лицо ножом. По словам одного из очевидцев, у них был давний конфликт. «В праздник одна девочка проходила мимо и поскользнулась, упала, эта женщина накинулась на нее и начала...

В Касимовском районе отремонтируют участок дороги Гусь-Железный — Чаур

Это единственный асфальтированный подъезд к деревне Чаур и по нему пролегает часть школьного маршрута.

Матерью избитой в воронежском парке девочки оказалась блогер-миллионник

Блогерша-миллионник Наталья Мишина оказалась матерью девочки, избитой в парке «Олимпик» в Воронеже, пишет «МОЕ Онлайн!». Ранее сообщалось, что на ребенка набросился мужчина за то, что у малышки не получалось кататься на велосипеде. Случаем заинтересовались следователи. Женщина выложила несколько историй в социальной сети и показала, что у девочки нет следов...

Шеф Ивлев признался в любви Екатеринбургу

Известный шеф-повар Константин Ивлев со сцены признался в любви Екатеринбургу, ролик с его участием опубликовал портал E1.RU. Он назвал столицу Урала удивительным городом и подарил мэру Алексею Орлову свою уменьшенную копию. «Я слушаю русский рок. А у вас тут множество талантливых рок-музыкантов. У вас красиво, у вас красивые люди....

Блогерша из Самары объяснила, зачем «щекотала» грудь «Родины-матери»

Девушка, подозреваемая в осквернении Мамаева кургана в Волгограде, объяснила свой поступок, пишет V1.RU. Ранее 23-летняя блогерша из Самары сняла ролик рядом с монументом «Родина-мать зовет!», расположила палец на фоне груди памятника и начала «щекотать» его, издавая при этом нечленораздельные звуки. «Я ни в коем случае не хотела надругаться над...

Под Костромой два года ищут беззубого мужчину в трико

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в Костромской области уже два года ищут мужчину – Головкина Николая Александровича, пишет Kostroma.Today. Житель села Владимирово пропал без вести 14 мая 2021 года после того, как ушел из интерната и больше не возвращался. Как стало известно, что мужчина страдает потерей памяти и...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации