В РГУ встретили 10-тысячного абитуриента с начала приёмной кампании

В понедельник, 24 июля, в Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина подал документы на обучение 10-тысячный абитуриент с начала приёмной кампании. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Сейран Кудряшов поступает на факультет русской филологии и национальной культуры по направлению журналистика.

Десятитысячного абитуриента поздравил руководитель вуза Игорь Мурог. Он вручил будущему студенту памятные подарки с символикой университета.

Сейран подал документы только в РГУ и отметил, что не рассматривает для себя других вариантов.