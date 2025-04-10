В РГУ состоялся Международный диалог «Молодёжь против фашизма»

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина 10 апреля прошёл международный молодёжный диалог, посвящённый 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Мероприятие собрало более 100 участников из 23 стран, среди которых студенты, преподаватели, эксперты, журналисты и представители общественных организаций.
Впервые в таком формате вуз объединил очных и онлайн-участников для обсуждения вопросов о противодействии фашизму, сохранении исторической памяти и роли молодёжи в борьбе за мир.
С приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.
Участники встречи, собравшиеся за круглым столом и в секционных заседаниях, обсудили ключевые аспекты истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Главными темами стали роль советских граждан в европейском Сопротивлении, подвиг комсомольцев «Молодой гвардии» в освобождении Донбасса, вклад Китая в победу над фашизмом, события Второй мировой войны в Африке, важность сохранения памяти о Великой Победе на постсоветском пространстве.
Итоги диалога будут подведены в Доме молодёжи, где участники договорятся о дальнейшем сотрудничестве в борьбе за мир без насилия и искажения истории.