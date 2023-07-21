В РГУ прошло вручение дипломов о высшем образовании

В РГУ имени С.А. Есенина прошел второй выпуск студентов.

В пятницу, 21 июля, свои дипломы о высшем образовании получили 359 студентов факультета физической культуры и спорта, факультета русской филологии и национальной культуры, института естественных наук, института психологии, педагогики и социальной работы, а так же аспиранты университета.

Открытие официальной части началось с выступления взвода девушек-барабанщиц Академии права и управления ФСИН.

В адрес выпускников поздравления прозвучали от заместителя председателя Рязанской областной думы Николая Макарикова и других значимых лиц города, являющихся выпускниками Рязанского госуниверситета.

Выпускников поздравил исполняющий обязанности ректора РГУ Игорь Мурог. Он пожелал вчерашним студентам профессиональных успехов, карьерного роста, поблагодарил преподавателей и родителей, благодаря которым состоялся сегодняшний праздник, а также вручил дипломы лучшим студентам вуза.

Поздравления прозвучали и от творческих коллективов РГУ. Для гостей выпускного установили фотозону.