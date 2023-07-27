В РГУ прокомментировали информацию о закрытии научной лаборатории

Научно-исследовательская лаборатория по изучению и охране биоразнообразия РГУ имени Есенина в Рязани формально закрывается, сообщил 7info директор института естественных наук Сергей Жеглов.



По его словам, исследования продолжат сотрудники кафедры биологии. Окончательное решение о закрытии лаборатории должен принять Учёный совет вуза.