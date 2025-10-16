Четверг, 16 октября, 2025
6.9 C
Рязань
Культура и события

В РГУ проходит симпозиум, посвящённый 130-летию Есенина

Валерия Мединская

В РГУ имени С.А. Есенина состоялось открытие симпозиума, посвященного 130-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. 15 октября научный форум начался в Институте мировой литературы Российской академии наук, 17 октября продолжится в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина, 18 октября его итоги будут подведены в Московском государственном музее С.А. Есенина.

На открытии участников симпозиума приветствовал ректор РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков: «Наш университет носит имя Сергея Есенина, и в год 110-летия важно и почетно встречать большое количество гостей и становиться площадкой международного события. Надеемся, что есенинское наследие будет развиваться, и те задачи, которые ставятся в рамках симпозиума, будут достигнуты».

С приветственным словом выступили представители министерства культуры Рязанской области, Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.

Модератором форума выступила Ольга Воронова, профессор РГУ имени С.А. Есенина, начальник Центра региональных проектов и межрегиональных связей университета.

Выступающие отметили значимость проведения масштабного международного события на площадке РГУ имени С.А. Есенина. Также были подведены предварительные итоги реализации проектов, приуроченных к юбилейной дате великого поэта.

Состоялась церемония награждения премией Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства.

Продолжилась работы симпозиума по секциям:

— Художественный мир С.А. Есенина. Творческие связи, традиции.

— Язык поэзии С.А. Есенина. Наследие поэта в деятельности учреждений образования и культуры.

— Интерпретация творчества С.А. Есенина в медийном и цифровом пространстве. История Есенинского края.

Организаторы научного форума: Правительство Рязанской области, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Институт мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Московский государственный музей С.А. Есенина, Международное есенинское общество «Радуница».

В 2025 году в очном и дистанционном формате в научном мероприятии принимают участие более 140 исследователей творческого наследия С.А. Есенина, представляющих образовательные, научные организации Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Италии, Индии, Ирака, Турции, Армении, Казахстана, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана, а также 25 регионов России.

