В РГУ открыли новую столовую и «Пространство возможностей»

В четверг, 5 октября, в РГУ имени С.А. Есенина торжественно открыли новую столовую «Большая перемена». Также там начала работу аудитория «Пространство возможностей», которая заменит бывшее арт-пространство, располагавшееся на месте столовой ранее.

«Пространство возможностей» пообещали сделать точкой притяжения студентов, где будут проводиться мероприятия и лекции.

Исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог поприветствовал присутствующих и перерезал красную ленту. Теперь студентам не придётся думать над тем, где полноценно пообедать или легко перекусить в перерыв между парами.

Руководитель вуза сделал акцент, что вуз не собирается останавливаться на достигнуто. Студентов, преподавателей и рабочих университета будет ждать множество новых пространств для комфортной учёбы и работы.