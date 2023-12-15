В РГУ открыли мемориальную доску Василию Курышеву

В рамках празднования Дня Университета сегодня состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски на фасаде главного корпуса РГУ имени С.А. Есенина в честь профессора Василия Ивановича Курышева, доктора технических наук, основателя и бессменного руководителя Станции наблюдений искусственных спутников Земли Астрономического совета Академии наук СССР, Почетного академика Академии космонавтики.

В памятном событии, приуроченном к 110-летию со дня рождения профессора Курышева, приняли участие представители руководства, преподаватели и студенты университета, родные и близкие профессора, представители общественных организаций.

Исполняющий обязанности ректора Игорь Мурог отметил, что открытия Василия Курышева внесли весомый вклад в развитие РГУ. Руководитель вуза выступил с предложением об учреждении памятного знака.

Внук и хранитель архива академика, выпускник физико-математического факультета Алексей Кованов поблагодарил руководство университета за оказываемую поддержку при одобрении решения об установке мемориальной доски и ее изготовлении.

На митинге также выступили: ученик и последователь профессора Курышева, директор Астрономической обсерватории РГУ, доктор технических наук Андрей Муртазов; директор Музея К.Э. Циолковского в с. Ижевском Спасского района Николай Медведков; ветеран Вооруженных Сил РФ, президент Фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству», член Рязанской городской топонимической комиссии Александр Мирзоян. Модератором выступила организатор мероприятия – ведущий специалист Центра региональных проектов и межрегиональных связей Наталья Семкина.