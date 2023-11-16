Четверг, 16 ноября, 2023
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В РГУ могут ликвидировать кафедру педагогики и менеджмента в образовании

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В РГУ им. Есенина могут ликвидировать кафедру педагогики и менеджмента в образовании. Об этом сообщили «Рязанские новости» со ссылкой на источник в вузе.

Руководство РГУ приняло решение о переносе кафедры из состава факультета социологии и управления в состав института психологии, педагогики и социальной работы.

Собеседник отметил, что это «странное решение», так как в ИППСР уже есть кафедра педагогики.

Преподаватели опасаются, что такой переход станет причиной слияния двух кафедр и сокращения сотрудников.

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