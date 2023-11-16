В РГУ могут ликвидировать кафедру педагогики и менеджмента в образовании

В РГУ им. Есенина могут ликвидировать кафедру педагогики и менеджмента в образовании. Об этом сообщили «Рязанские новости» со ссылкой на источник в вузе.

Руководство РГУ приняло решение о переносе кафедры из состава факультета социологии и управления в состав института психологии, педагогики и социальной работы.

Собеседник отметил, что это «странное решение», так как в ИППСР уже есть кафедра педагогики.

Преподаватели опасаются, что такой переход станет причиной слияния двух кафедр и сокращения сотрудников.