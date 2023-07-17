В РГУ имени С.А. Есенина встретились участники Всероссийской экспедиции «От учителя к учёному. Дорогами гражданственности»

В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина состоялась Межрегиональная встреча участников Всероссийской просветительской экспедиции «От учителя к учёному. Дорогами гражданственности». Экспедиция посвящена 20-летию Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Году педагога и наставника.

В рамках Всероссийской просветительской экспедиции «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности» в 2022 году на конкурсной основе были отобраны молодые ученые, специалисты в сфере гуманитарных и социальных наук, и авторы лучших педагогических практик из всех регионов России.

Проект «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности» — это большое всероссийское путешествие за новыми знаниями, попытка по-новому взглянуть на профессию педагога-наставника, прекрасный способ обменяться полезным опытом, сформировать сообщество неравнодушных молодых людей. Уверен, что знание истории своего Отечества, знакомство с многообразием культур и традиций народов нашей страны являются основой формирования подлинного патриотизма, поэтому Минобрнауки России уже не первый год поддерживает конкурс «Моя страна – моя Россия», — отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

Межрегиональная встреча в Рязани стала третьей из шести в рамках экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности». В ней приняли участие победители из Центрального федерального округа.

Хочу отметить, что «Моя страна — моя Россия» в части выстраивания отношений между участниками и их наставниками является примером для других проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». За двадцать лет существования проекта в рамках него появилось много интересных и полезных практик, которые с успехом тиражируются в разных регионах Российской Федерации — прокомментировал заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

В рамках Межрегиональной встречи для участников были организованы образовательная и культурная программы. Авторы лучших педагогических практик из ЦФО впервые представили свои работы молодым ученым.

12 июля в рамках пленарного заседания состоялось подписание соглашения между Всероссийским конкурсом «Моя страна – моя Россия» и Рязанским государственным университетом им. С.А. Есенина.

Рязанская область – родина Всероссийского проекта «Моя страна – моя Россия». Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина высоко ценит возможность быть причастным к организации конкурса с момента его создания. Студенты, преподаватели, сотрудники вуза – выпускники конкурса поддерживают традицию его проведения в университете и в регионе, для многих из них участие в проекте стало настоящим стартом в профессии! – рассказал исполняющий обязанности ректора Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина Игорь Мурог.

После завершения Межрегиональных встреч молодые ученые посетят регионы России с целью «полевого» сбора лучших педагогических практик и подготовки статей о педагогах-новаторах.

Свои работы авторы практик презентовали в особенном, знаковом для Рязанской области месте — Музее К.Э. Циолковского.

Мы рады, что имя Циолковского в очередной раз собрало в одном месте столько разных людей. Сегодня оно объединило тех, кто хочет поделиться с коллегами своими педагогическими практиками. И музей, как никакое другое место, идеально подходит для этой цели. В основе музейной деятельности и любых форм работы с посетителями лежат, в первую очередь, принципы, заложенные педагогикой. Сам К.Э. Циолковский более 40 лет своей жизни работал учителем. Его называли «одним из способнейших и усердных преподавателей». Ученый вспоминал, что «к делу преподавания был также неравнодушен, как и к своим опытам». Уверен, что встреча запомнится всем ее участникам надолго, а работа пройдет успешно и плодотворно, – сказал директор Музея К.Э. Циолковского (Рязанская область, село Ижевское) Николай Медведков.

По итогам сбора лучших практик будет издана «Живая педагогическая энциклопедия», в которой будут собраны методики победителей конкурса со всей России. Книги будут направлены в учебные учреждения, а для всех желающий будет доступна электронная версия.

История конкурса «Моя страна – моя Россия» неразрывно связана с Рязанской землей. В рамках Межрегиональной встречи мы зафиксировали наше многолетнее сотрудничество с РГУ им. С.А. Есенина. Для нас данное партнерство имеет особое значение, и мы надеемся, что наша общая работа будет эффективной и предоставит новые возможности для развития и реализации совместных проектов и программ, — поделился руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Дмитрий Турлаков.

Встреча завершилась в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».