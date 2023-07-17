В РГУ имени С.А. Есенина встретились участники Всероссийской экспедиции «От учителя к учёному. Дорогами гражданственности»

В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина состоялась Межрегиональная встреча участников Всероссийской просветительской экспедиции «От учителя к учёному. Дорогами гражданственности». Экспедиция посвящена 20-летию Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Году педагога и наставника.
В рамках Всероссийской просветительской экспедиции «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности» в 2022 году на конкурсной основе были отобраны молодые ученые, специалисты в сфере гуманитарных и социальных наук, и авторы лучших педагогических практик из всех регионов России.
Межрегиональная встреча в Рязани стала третьей из шести в рамках экспедиции «От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности». В ней приняли участие победители из Центрального федерального округа.
В рамках Межрегиональной встречи для участников были организованы образовательная и культурная программы. Авторы лучших педагогических практик из ЦФО впервые представили свои работы молодым ученым.
12 июля в рамках пленарного заседания состоялось подписание соглашения между Всероссийским конкурсом «Моя страна – моя Россия» и Рязанским государственным университетом им. С.А. Есенина.
После завершения Межрегиональных встреч молодые ученые посетят регионы России с целью «полевого» сбора лучших педагогических практик и подготовки статей о педагогах-новаторах.
Свои работы авторы практик презентовали в особенном, знаковом для Рязанской области месте — Музее К.Э. Циолковского.
По итогам сбора лучших практик будет издана «Живая педагогическая энциклопедия», в которой будут собраны методики победителей конкурса со всей России. Книги будут направлены в учебные учреждения, а для всех желающий будет доступна электронная версия.
Встреча завершилась в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина.
Конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».