В РГУ имени С. А. Есенина прошел День открытых дверей

В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина прошел День открытых дверей.

Сотни выпускников и их родителей узнали о получении качественного классического образования для будущего. Перед официальной частью мероприятия для гостей университета работала выставка институтов и факультетов, на которой можно было подробнее познакомиться с каждым направлением подготовки, получить ответы на вопросы.

Будущих абитуриентов, их родителей и почетных гостей приветствовал исполняющий обязанности ректора РГУ имени С. А. Есенина Дмитрий Боков: «Мы самый крупный и самый многопрофильный вуз с очень древней и богатой историей. Наш университет окончили многие известные и талантливые люди, которые прославили не только Рязанскую область, но и Российскую Федерацию. Поступление в наш вуз — это стопроцентная история успеха. Университет предоставляет все возможности для того, чтобы не только получать качественное образование, но и заниматься наукой, развиваться в направлении воспитательной работы и молодежной политики. Делайте правильный выбор — поступайте в наш университет!».

Реклама

С приветствием к участникам Дня открытых дверей обратились выпускники РГУ имени С. А. Есенина:

— Ольга Васина, исполняющий обязанности министра образования Рязанской области;

— Виталий Косачев, председатель комитета по делам молодежи Рязанской области;

— Антон Астафьев, депутат Рязанской городской Думы.

Студенческая жизнь в университете очень насыщенная и яркая. Это доказали творческие выступления студентов: КВН, хореография, вокал и художественное слово. Каждый найдет себе занятие по интересам.

Подробнее о том, как стать студентом РГУ имени С. А. Есенина рассказала Анна Титова, начальник отдела организации приема и профориентационной работы. Особое внимание было уделено срокам подачи документов, учету индивидуальных достижений, нововведениям в правилах приема в 2025 году.

Продолжился День открытых дверей серией мастер-классов от институтов и факультетов. Абитуриентов ждали площадки: «Секреты современных цифровых технологий», «Рекламная викторина», «Философия в кадре: мудрость из мультфильмов», «Литературная игра», «Психолого-педагогический коворкинг», «Институт естественных наук ждет своих абитуриентов!», «Особенности поступления», «PRO-ФЭСУ», «Китайская каллиграфия», «Занимательная криминалистика», «Легко ли быть судьей?». Для выпускников педагогических классов также работали интерактивные зоны, позволяющие лучше познакомиться с будущей профессией.