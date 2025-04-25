В РГУ имени Есенина начала работу первая Методическая площадка Движения Первых

Открытие Методической площадки состоялось на установочной сессии «Наставничество сегодня: опыт и перспективы». Участников площадки приветствовала Татьяна Косачева, председатель Совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности РГУ имени С. А. Есенина.

«Мы очень благодарны, что рязанская земля стала первой площадкой, где будут обсуждаться вопросы воспитания, наставничества. Несмотря на то, что Рязанский государственный университет является многопрофильным вузом, мы единственные готовим педагогов в Рязанской области. Поэтому наш университет стал местом, где будут обсуждаться вопросы педагогики, и где будут озвучены лучшие практики по вопросам воспитания», — отметила Косачева.

Заместитель председателя Правления Движения Первых Соня Погосян в своем приветственном слове отметила важность обмена опыта, развития наставничества, выработанных решений на площадках: «Рада приветствовать на первой методической площадке Движения Первых, организованной на базе вуза. Сотрудничество с образовательными организациями высшего образования, использование научного потенциала, вузовского сообщества — это важный шаг для Движения. Сегодня поистине важная тема будет обсуждаться на площадке, потому что развитие института наставничества как для жизни Движения Первых, так и для всей страны, очень насущная тема, вопрос. Для нас очень важной задачей является развитие самовоспродящейся системы наставничества. Многие выпускники детского движения, мы очень надеемся, станут в будущем наставниками, теми, кто будут передавать свой опыт, навыки и знания, ценностное отношение к Движению, ко всем вопросам воспитания сегодня».

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На установочной сессии выступили модераторы секций — специалисты в области воспитания, педагогики, организации работы с детьми.

Работа Методической площадки продолжилась по секциям:

— Кто наставник в Движении: особенности взаимодействия взрослых и детей организации;

— Университетские смены: опыт наставничества;

— Витрина лучших практик наставничества;

— Наставничество как взаимодействие поколений. Родители в Движении.

Также проведены проектная сессия «Карта практических шагов наставника», интерактивные секции с презентацией практик наставничества.

Участниками Методической площадки стали советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, педагоги школ и вузов, а также студенты профильных направлений, которые готовятся стать организаторами детского движения.

Методические площадки проводятся для создания профессиональной научно-методической среды для обмена опытом организации воспитательной работы с детьми и молодежью и распространению успешных практик коллективной социально-значимой деятельности в разновозрастных коллективах первичных отделений Движения Первых.