В РГУ им. Есенина отменили аттестацию кандидатов на пост ректора

Процедура аттестации кандидатов на должность ректора РГУ им. Есенина, которая должна была состояться 2 марта, отменена, сообщил Андрей Минаев на плановой встрече с деканами 1 марта.

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Причина — срочный созыв Совета ректоров РФ. Сейчас в ВУЗе ждут дальнейших разъяснений от Минобразования.

Новая дата аттестации пока не называется.

Аттестации на должность ректора подлежат: Оксана Амурская, директор института истории, философии и политических наук, Андрей Минаев, действующий ректор, Олег Сулица, проректор по международному сотрудничеству.