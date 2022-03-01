-4.9 C
Рязань
Вторник, 1 марта, 2022

В РГУ им. Есенина отменили аттестацию кандидатов на пост ректора

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В РГУ им. Есенина отменили аттестацию кандидатов на пост ректора

Александр Ильин

Процедура аттестации кандидатов на должность ректора РГУ им. Есенина, которая должна была состояться 2 марта, отменена, сообщил Андрей Минаев на плановой встрече с деканами 1 марта.

- Реклама -

Причина — срочный созыв Совета ректоров РФ. Сейчас в ВУЗе ждут дальнейших разъяснений от Минобразования.

Новая дата аттестации пока не называется.

Аттестации на должность ректора подлежат: Оксана Амурская, директор института истории, философии и политических наук, Андрей Минаев, действующий ректор, Олег Сулица, проректор по международному сотрудничеству.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязани задержан подозреваемый в убийстве соседа
Комментарии для сайта Cackle
spot_img