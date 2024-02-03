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В РГУ хранится осколок челябинского метеорита

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В конце прошлого года исполняющий обязанности ректора РГУ имени С.А. Есенина Игорь Александрович Мурог доставил в университет настоящую драгоценность с Южного Урала — фрагмент челябинского метеорита, в поисках и добыче которого со дна озера Чебаркуль когда-то лично принимал участие.

В настоящее время метеорит хранится на кафедре географии, экологии и природопользования «под семью замками», а в обозримом будущем займет достойное место в обновленной экспозиции Музея краеведения университета, где будут выставлены окаменелости древних животных, в том числе и зубки вымерших мезозойских ящеров и акул, найденных в Рязанской области в экспедициях Сергея Солонина и Алексея Водорезова. Часть окаменелостей передала кафедре Полина Румянцева- руководитель Рязанского Молодежного клуба Русского географического общества

Экспонат позволит раскрыть современные взгляды ученых на странное и резкое исчезновение отнюдь не собиравшихся вымирать динозавров примерно 66 миллионов лет назад. Тиранозавриды, а особенно гадрозавры и цератопсы вообще были подловлены в фазе расцвета и разнообразия.

В частности, с тем, что падение метеорита Чиксулуб в район нынешней Мексики на границе мела и палеогена сыграло роль спускового крючка в вымирании динозавров уже около 10 лет в среде серьезных ученых почти никто не спорит, хотя еще в начале 2010-х споры были ожесточенные. Кому интересно, читайте статью с новыми доказательствами о том, что именно Чиксулуб оборвал славную линию древних ящеров.

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