В РГРТУ создали частотный преобразователь, не имеющий аналогов в России

В Рязанском государственном радиотехническом университете им. В. Ф. Уткина создали частотный преобразователь для управления автоматикой вентиляционных и насосных систем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на университет.

На кафедре «Промышленной электроники» РГРТУ разработали макетный образец преобразователя. Он успешно прошел испытания в лаборатории. Отмечается, что изобретение не имеет аналогов в России.

В РГРТУ рассказали, что лидеры в производстве частотных преобразователей ушли из России, а у китайских аналогов хуже качество. Созданное в университете изобретение, по словам сотрудников, превосходит устройства зарубежных коллег.

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Изобретение регулирует скорость вращения асинхронных электродвигателей за счет изменения частоты и напряжения двигателя. Также защищает электродвигатель от перегрузок и скачков напряжения, увеличивает КПД.

Отмечается, что частотный преобразователь можно будет использовать как в крупных предприятиях, так и в частных хозяйствах.

Сотрудники кафедры «Промышленная электроника» разработали макетный образец частотного преобразователя, который успешно прошел испытания на стенде в лаборатории.