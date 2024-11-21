Четверг, 21 ноября, 2024
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В РГРТУ прозвучали «Катюша», «Синий платочек» и «День Победы»

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Валерия Мединская

В РГРТУ имени В. Ф. Уткина выступил камерный симфонический оркестр Рязанской области под управлением Сергея Проскурина. Концерт состоялся в рамках проекта «Музыка победителей». Проект реализует АНО «Центр развития КВН» при поддержке министерства культуры Рязанской области. Оркестр отыграет четыре концерта в разных учебных учреждениях Рязани. Прозвучат произведения как русских академических композиторов, так и тех, чья музыка была создана во время и после Великой Отечественной войны.

Мероприятие в РГРТУ открыл руководитель вуза Сергей Банников. В зале присутствовали студенты, работники и преподаватели вуза.

На концерте прозвучала легендарная музыка времён Великой Отечественной войны и известные всем мелодии великих русских композиторов. Гости услышали «Вальс цветов», «Катюшу», «Синий платочек» и «День Победы» и другие композиции, знакомые каждому.

В РГРТУ прозвучали "Катюша", "Синий платочек" и "День Победы"
В РГРТУ прозвучали "Катюша", "Синий платочек" и "День Победы"
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