В РГРТУ прошла профориентационная встреча сотрудников Рязанской нефтеперерабатывающей компании с абитуриентами

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») посетили дни открытых дверей в Рязанском государственном радиотехническом университете (РГРТУ). На встрече с нефтяниками школьники узнали, как поступить на базовую кафедру «Химическая технология органических веществ», о программе обучения, о поддержке, которую оказывает нефтезавод студентам, а также о возможности трудоустройства в РНПК после окончания вуза.

Кафедра «Химическая технология органических веществ» появилась в РГРТУ по инициативе РНПК, чтобы готовить будущих специалистов для работы в нефтяной отрасли в рязанском регионе. На кафедре работают три специализированные химические лаборатории с современным оборудованием: «Химия нефти», «Общая и неорганическая химия» и «Органическая химия и катализ». Ведущие специалисты Рязанской НПК помогают студентам при написании выпускных квалификационных работ, а лучших нефтезавод поощряет корпоративными стипендиями. РНПК для студентов проводит профориентационные экскурсии на технологические объекты предприятия и организует все виды практик. Студенты пользуются в обучении пособием «История нефтяной промышленности России», которое издано при поддержке РНПК.

В июне 2023 года состоялся девятый выпуск бакалавров очного и заочного отделений, магистров заочного отделения. Выпускники получили дипломы и устроились на работу в Рязанскую НПК.