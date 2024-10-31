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В РГРЭС сообщили актуальную информацию об отключении света в Рязани 30 октября

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Алексей Самохин
Изображение от jannoon028 на Freepik

Рязанские городские электрические сети (РГРЭС) сообщил актуальные данные об отключении электричества в Рязани.

По информации предприятия, в 22:49 30 октября полностью восстановлено электроснабжение потребителей по улицам: Высоковольтная, 9-я Линия, Шевченко и Строителей.

Отключение произошло из-за повреждений кабельных линий.

Также на данный момент ведутся работы по поиску места повреждения и восстановлению электроэнергии по следующим улицам: Библиотечная, Интернатская, Мервинская, Михайловское шоссе, Павловская, Ситниковаская, Речная.

— ГУП РО «РГРЭС» принимает максимальные усилия по скорейшему восстановлению электроснабжения потребителей, — говорится в сообщении.

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