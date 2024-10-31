В РГРЭС сообщили актуальную информацию об отключении света в Рязани 30 октября

Рязанские городские электрические сети (РГРЭС) сообщил актуальные данные об отключении электричества в Рязани.

По информации предприятия, в 22:49 30 октября полностью восстановлено электроснабжение потребителей по улицам: Высоковольтная, 9-я Линия, Шевченко и Строителей.

Отключение произошло из-за повреждений кабельных линий.

Также на данный момент ведутся работы по поиску места повреждения и восстановлению электроэнергии по следующим улицам: Библиотечная, Интернатская, Мервинская, Михайловское шоссе, Павловская, Ситниковаская, Речная.