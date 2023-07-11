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В РФ предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии

7info

В России хотят ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии: операторов сотовой связи. Идею ввести пониженный тариф для таких компаний прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совфеде. Проект соответствующих рекомендаций уже разослали в профильные ведомства, сейчас идет этап согласования итоговой версии с федеральными органами исполнительной власти, рассказал «Известиям» источник в госорганах.

Финальный вид версии может быть согласован на совещании под председательством первого зампредседателя верхней палаты парламента Андрея Турчака в августе, добавил источник в совете.

«Традиционно при подготовке заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в проект решения входят инициативы ранее обсуждавшиеся на его площадках для сбора актуальных мнений участников рынка и регуляторов. Крайне высокими остаются цены на обеспечение электричеством базовых станций. Также, по оценкам операторов связи, стоимость подключения к электросетям подорожала до 100 раз. Всё это влияет на рост тарифов мобильной связи. Эти вопросы неоднократно поднимались, в том числе на уровне правительства. Учитывая большое социальное значение услуг связи, в совете считают, что на государственном уровне должен быть сформирован справедливый тариф, который соответствует интересам и энергетиков, и связистов, без перекоса в чью-либо сторону», — подчеркнул собеседник «Известий».

Окончательное решение по включению вышеуказанных предложений в итоговый текст рекомендаций пока не принято, отметил он. «Известия» направили запросы в Минцифры, а также сотовым операторам и энергетикам.

Сегодня в России по льготному тарифу оплачивают электроэнергию только население и приравненные к нему отдельные потребители (например, некоторые коммунальные и муниципальные учреждения). Цена на электричество для остальных не регулируется, а формируется по конкурентным ценам, складывающимся под воздействием спроса и предложения, отметили в Минэнерго. В среднем рыночная цена электроэнергии для промышленности и бизнеса на 30% выше той, что платит население и составляет около 6 рублей за кВт*ч, сообщил «Известиям» источник в отрасли.

Установление льготных тарифов на электрическую энергию для определенных коммерческих организаций создает неравные условия ведения бизнеса, приведет к росту перекрестного субсидирования, идет вразрез с проводимой политикой в электроэнергетике и не поддерживается Минэнерго, отметили в министерстве. Не поддержали инициативу и в ФАС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сотовые доли: в России предложили ввести новые льготы на электроэнергию

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