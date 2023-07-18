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В РФ появились специалисты по регистрации в Tinder

7info
Изображение от Freepik

На интернет-площадках и в мессенджерах появились специалисты по настройке Tinder. Они предлагают помощь в регистрации в соцсети для дейтинга в среднем за 1,5–2 тыс. рублей. Такие объявления были обнаружены на площадках «Авито», а также в Telegram.

В частности, один из продавцов на «Авито» предлагает «помощь в регистрации Tinder для РФ». По его словам, он авторизует в социальной сети через зарубежный номер.

«На номера из РФ Tinder не отправляет SMS. Поэтому я регистрирую ваш профиль на зарубежный номер», — отметил автор объявления.

Другой автор объявления, который создает профили в дейтинговом приложении, отметил, что в среднем его услугами пользуются более 15 человек в неделю, а бум интереса к регистрации начался сразу после ухода компании.

«Сработал «эффект запретного плода» — когда человек раньше не пользовался Tinder, а теперь регистрация в нем из РФ запрещена, интерес к этой услуге со стороны жителей РФ значительно вырос», — рассказал «Известиям» Максим, который занимается настройкой аккаунтов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Запретный вход: в России появились специалисты по регистрации в Tinder

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