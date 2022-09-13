В РФ могут ужесточить продажу медпрепаратов со спиртом и аналогами

Минздраву рекомендовано рассмотреть вопрос «исключения возможности государственной регистрации медицинских препаратов, идентичных по своему составу медицинскому спирту». Об этом сказано в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений, возглавляемой министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым, подлинность документа «Известиям» ранее подтвердили в пресс-службе МВД.

Как указано в документе, также Минздраву рекомендовали принять решение об ограничении объема тары, в которой продаются лекарства с содержанием этилового спирта, так как их использование возможно в производстве нелегальной алкогольной продукции.

В бумагах правкомиссии сказано, что за прошлый год в России на 13,6% выросло число случаев отравлений нелегальным алкоголем со смертельным исходом. Чаще всего их фиксировали в 40 субъектах, в том числе в республиках Алтай, Марий Эл, Чувашии, а также Архангельской, Воронежской, Курганской и Ленинградской областях. Всего, по данным комиссии, с 2012 по 2021 годы в стране было зарегистрировано более 470 тыс. случаев отравлений, из них 124,8 тыс. закичились смертью.

Одним из последних случаев стало отравление четырех жителей села Дмитриевка Оренбургской области суррогатным алкоголем. В результате все четверо скончались.

— Одним из важных вопросов, требующих решения, является потребление нелегальной и суррогатной спиртосодержащей продукции, содержащей в своем составе метанол, и, как следствие, опасной для здоровья человека, — отмечено в документе.

Комиссия предложила Минздраву сообщить о проделанной работе по указанным рекомендациям до 1 февраля 2023 года.

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