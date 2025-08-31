Польские байкеры устроили провокацию возле мемориала Медное в Тверской области

Возле мемориала Медное в Тверской области задержали 39 польских байкеров, которые приняли участие в религиозном обряде, среди них двое несовершеннолетних, пишут «Известия».

Как рассказал корреспондент Леонид Китрарь, еще трое граждан Польши отказались присоединиться к факельному шествию.

«Акция польских граждан здесь на мемориале под Тверью получилась даже не столько политической, сколько провокационной. Стояли вот здесь, зажигали факелы. Никого не предупредили о своем визите», — отметил журналист.

По его словам, поляки снимали происходящее на видео. При этом, как подчеркнул Китрарь, они не попытались хотя бы отмыть мемориал, на котором выбиты польские фамилии.

Участников ритуала привлекли к административной ответственности. Журналист добавил, что граждане Польши попали в Россию через Белоруссию, они пересекли границу в Псковской области. При этом байкеры назвали свои действия религиозным обрядом.

По их мнению, в Медном покоится прах более чем шести тысяч польских военных, однако доказательств этому нет. Среди участников акции были члены ультранационалистической молодежной группы «Всепольская молодежь».