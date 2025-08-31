Воскресенье, 31 августа, 2025
23.6 C
Рязань
Новости России

Польские байкеры устроили провокацию возле мемориала Медное в Тверской области

powder
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

Возле мемориала Медное в Тверской области задержали 39 польских байкеров, которые приняли участие в религиозном обряде, среди них двое несовершеннолетних, пишут «Известия».

Как рассказал корреспондент Леонид Китрарь, еще трое граждан Польши отказались присоединиться к факельному шествию.

«Акция польских граждан здесь на мемориале под Тверью получилась даже не столько политической, сколько провокационной. Стояли вот здесь, зажигали факелы. Никого не предупредили о своем визите», — отметил журналист.

По его словам, поляки снимали происходящее на видео. При этом, как подчеркнул Китрарь, они не попытались хотя бы отмыть мемориал, на котором выбиты польские фамилии.

Участников ритуала привлекли к административной ответственности. Журналист добавил, что граждане Польши попали в Россию через Белоруссию, они пересекли границу в Псковской области. При этом байкеры назвали свои действия религиозным обрядом.

По их мнению, в Медном покоится прах более чем шести тысяч польских военных, однако доказательств этому нет. Среди участников акции были члены ультранационалистической молодежной группы «Всепольская молодежь».

Самые читаемые материалы

Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Общество

Администрация Рязани рассказала о судьбе здания школы №1

Школа расположена в двух зданиях — памятниках архитектуры по ул. Горького, 49 и 51.
Общество

Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.
Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.

Последние новости

Новости России

SHOT: звезду «Кадетства» Головина объявили в розыск из-за штрафов

Актера Александра Головина, известного по роли в сериале «Кадетство»,...
Новости России

В России назвали города, где живут счастливее, чем в Москве и Петербурге

Население Юга России и Поволжья живет более счастливо, чем...
Семья и отношения

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, заключивших брак в последние дни лета

Новую страницу в своей жизни в последние дни уходящего лета открыли десятки пар. Давайте насладимся прекрасными нарядами невест и безграничной любовью молодоженов.
Новости России

Появились детали загадочного исчезновения матери двоих детей в Ростове-на-Дону

Пропавшая мать двоих детей Алена Редько уехала с бывшим...
Интересное

Православным объяснили, надо любить или бояться Бога

Протоиерей Павел Кондраков объясняет это так: главное — не путать «страх человеческий» и «страх Божий». По его словам, мы, конечно, должны любить Бога, и именно к этому призывает христианство.
Новости России

С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября.
Новости России

Раскрыты детали смерти школьницы во время репетиции к 1 сентября в Бердске

Девятиклассница, умершая во время репетиции к 1 сентября в...
Происшествия

На 63-м году жизни скончался протоиерей Виктор Бородовицын

Многие годы, вплоть до кончины, батюшка нес послушание настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери села Ижевское Спасского района.