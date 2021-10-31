7 C
Рязань
Воскресенье, 31 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

В реке в Дагестане обнаружили десятки использованных шприцов

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / instagram.com/casp_cons_centre/

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В реке Аварское Койсу в Республике Дагестан экологи обнаружили в большом количестве использованные шприцы и системы для внутривенных инъекций, сообщает ТАСС. 

Отмечается, что обнаруженные предметы являются особо опасными медицинскими отходами класса Б, которые с большой долей вероятности заражены патогенными микроорганизмами. 

Как пишут РИА Новости, сейчас на месте ЧП, у села Чалда Гергебильского района, ведутся оперативные мероприятия, работает следственная группа.

По данным пресс-службы администрации района, обнаруженные в реке 10 мешков с медицинскими отходами будут вывезены на территорию ЦРБ района и после осмотра следственными органами утилизированы. 

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,787ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать